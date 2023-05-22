Кроме этого, ведущая рассказала, как она пришла в форму после третьих родов.

Известная украинская ведущая Катя Осадчая пообщалась с поклонниками. Она ответила на слухи о вероятной беременности. Фанаты считают, что Осадчая и ее муж Юрий Горбунов могли решить "пойти" за четвертым ребенком.

Ведущая отвечала на все вопросы в Stories. Тему слухов о беременности она игнорировать не стала. Она отметила, что все это неправда.

Известно, что Осадчая воспитывает трех сыновей: Илью, Ивана и Даниила. Старшему уже 20 лет, среднему - 6, а младшему лишь полтора годика. Как оказалось, ведущая хотела еще и дочь.

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Она рассказала, что мечтала стать мамой девочки во время третьей беременности. Впрочем, судьба решила иначе, Осадчая родила еще одного мальчика. Сама ведущая из-за этого не унывает, она называет сына "невероятным".

Также жена Горбунова рассказала, как ей удается возвращать форму после родов. Несмотря на то, что Осадчая трижды рожала, она может похвастаться стройной фигурой.

Как оказалось, никакого секрета нет. Осадчая призналась, что она не набирает много веса во время беременности. А после родов ведущая следит за своим питанием. Кроме этого, после рождения третьего сына все лишние килограммы ушли из-за стресса, который возник у звезды на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Что известно об отношениях Осадчей и Горбунова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. В браке у них родилось двое сыновей, также у ведущей есть сын от первого брака.

Ранее звездная пара вспоминала о своем знакомстве и рассказывала, как начался их роман. По словам Осадчей, она дважды приглашала Горбунова к себе в гости, однако тот отказывался.

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