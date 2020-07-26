"Барби": балерина Катя Кухар показала фигуру в купальнике

Балерина опубликовала новое фото.

Прима-балерина Национального Академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко Катя Кухар опубликовала в Instagram новое фото.

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Звезда надела купальник нюдового цвета. На снимке девушка позирует, сидя на стуле. Игривости фото добавило то, что Катя закинула одну ножку на другую. Также она поднесла к лицу белый цветок.

"Очень нежное фото и нежная Катя", "Катенька, Вы очень нежный и красивый цветочек", "Просто глаз не оторвать", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, балерину Катю Кухар назначили и.о. директора Киевского государственного хореографического училища.

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