"Барби": балерина Катя Кухар показала фигуру в купальнике
18:51, 26 июля 2020Звезды
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Балерина опубликовала новое фото.
Катя показала фото / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Прима-балерина Национального Академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко Катя Кухар опубликовала в Instagram новое фото.
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Звезда надела купальник нюдового цвета. На снимке девушка позирует, сидя на стуле. Игривости фото добавило то, что Катя закинула одну ножку на другую. Также она поднесла к лицу белый цветок.
"Очень нежное фото и нежная Катя", "Катенька, Вы очень нежный и красивый цветочек", "Просто глаз не оторвать", - написали фанаты.
Кухар показала фигуру / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Как сообщал УНИАН, балерину Катю Кухар назначили и.о. директора Киевского государственного хореографического училища.
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