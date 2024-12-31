Она также показала семейные кадры со звездным супругом.

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова - трогательно обратилась к звездному мужу.

Сегодня, 31 декабря, артист празднует свой день рождения. Ему исполнилось 59 лет. По случаю праздника девушка опубликовала в своем Instagram пост с поздравлением для любимого.

"Любимый, ты - моя самая большая гордость и радость. Твой голос звучит не только на сцене, но и в моем сердце большую часть моей жизни. Ты - настоящий маэстро, но для меня ты всегда остаешься тем мужчиной, который приносит в нашу жизнь тепло, нежность и любовь. Я восхищаюсь твоей силой, мудростью и теми безграничными возможностями, которые ты имеешь, чтобы сделать этот мир лучше", - написала Екатерина.

Она также показала видео с трогательными кадры их совместной жизни и добавила такие пожелания Виктору:

"Желаю тебе исполнения всех желаний, здоровья и безграничного счастья. Ты - моя музыка, мой свет, моя любовь. С днем рождения, жизнь! Пой мне так еще много-много лет".

Кстати, сам Павлик отреагировал на слова жены. Именинник поблагодарил Екатерину за поздравления в соцсети.

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика рассказала, хотят ли они второго ребенка.

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