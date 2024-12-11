Екатерина показала, как малыш спит в люльке.

Радостная новость всколыхнула украинский шоу-бизнес: Владимир Остапчук в третий раз стал отцом. Его жена, блогер Екатерина Полтавская, родила сына 10 декабря и уже успела поделиться первыми фотографиями малыша.

На снимках, опубликованных в Instagram-stories Екатерины, можно увидеть маленького Тимофея, который сладко спит в люльке.

"Представляете, это он лет через 13 заблокирует меня в Instagram, потому что я буду думать, что смешно отвечаю ему на сториз", - написала молодая мама.

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Екатерина также показала, как Владимир Остапчук поздравил ее с рождением первенца. Шоумен подарил любимой огромный букет из розовых и белых тюльпанов.

"Это муж вчера поздравил. Сказал, что будут другие", - рассказала Екатерина.

Для Екатерины Полтавской это первый ребенок, а для Владимира Остапчука - третий. Он уже имеет двоих детей от первого брака - дочь Эмилию и сына Эвана. Поклонники пары засыпали их поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья малышу.

Напомним, Владимир Остапчук в третий раз стал отцом и показал новорожденного сына.

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