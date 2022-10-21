Официально певица не состоит в отношениях.

Украинская певица Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла своего мужа, заговорила об одиночестве. Она сделала очень чувственный пост в своем Telegram-канале, подняв тему влияния одиночества на ее творчество и состояние в целом.

"Одиночество никогда не исчезнет! Оно как кислота разъедает твое сердце, мозг, желудок, и там, где болит грудь, говорят, живет душа. Одиночество - это тень сознания! Нужно понять одно, если ты подвергаешься этому влиянию, тебя опустошает и разрушает, тебя стирает как личность, ты червь. Сделай это одиночество инструментом, ключом к творчеству, которое будет пронизано или протестом, или поиском света. Сделай его стимулом к ​​безудержной жажде желаемого результата!" - высказалась Кароль.

Чем занимается Тина Кароль во время войны

Артистка активно дает благотворительные концерты в разных странах мира. Например, недавно она прилетала в Лос-Анджелес, чтобы повидать защитников Мариуполя, которые находятся там на реабилитации.

Кроме того, Кароль выступала с концертами, заработанные средства от которых она направила на поддержку родной страны и их сограждан.

Недавно Тина представила публике новую песню "Вільні. Нескорені" и эффектный клип на нее.

Напомним, Тина Кароль послала Собчак за высказывание о "нацистах и бандеровцах".

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