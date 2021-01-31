Известного музыканта Kardone нашли мертвым. 34-летнего музыканта застрелили.
Об этом сообщает The Sun.
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Музыкант несколько дней не выходил на связь. Поэтому его друзья решили обратиться за помощью в правоохранительные органы. Когда оперативники проникли в его квартиру в Техасе, то обнаружили труп музыканта.
В преступлении подозревают 21-летнюю Сашу Скар, которую Kardone ранее продюсировал. Но какие были между ними отношения последнее время - неизвестно. Девушку подали в розыск.
Стоит отметить, что родные и близкие очень тепло отзываются о музыканте. Говорят, что он был любящим и заботливым.
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