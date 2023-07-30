Певица очень разозлилась на поклонницу.

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би выступила на концерте, во время которого произошел инцидент. Фанатка, вероятно, хотела охладить артистку, однако ей это не понравилось.

Так, поклонница рэперши разбрызгала по Карди Би воду, из-за чего знаменитость пришла в ярость. На опубликованном в сети ролике заметно, что у певицы сразу же изменилось выражение лица. Она не стала долго думать и со всей силой швырнула в фанатку микрофон.

К Карди сразу же подбежали охранники, один из них спустился к зрителям. Вероятно, он хотел утихомирить девушку. А вот рэперша осталась на сцене, но уже без настроения.

Однако и это еще не все. Поклонники "спалили", что знаменитость читала рэп под фонограмму. В тот момент, когда она бросила в зал микрофон, рэп продолжился.

Чем известна Карди Би

Карди Би - американская хип-хоп-исполнительница, получившая семь статуэток премии Billboard Music Awards, девять статуэток церемонии BET Hip Hop Awards - больше, чем какая-либо другая хип-хоп-исполнительница, а также три от American Music Awards и MTV Video Music Awards. Кроме того, ей удалось установить два рекорда в Книге Гиннесса.

Журнал Time включил певицу в свой ежегодный "Список 100 самых влиятельных людей в мире".

Напомним, ранее Пивоваров на концерте вступил в конфликт со зрителем.

Вас также могут заинтересовать новости: