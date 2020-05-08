Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)

Теледива сфотографировалась ночью на пляже в весьма откровенном наряде.

Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян взбудоражила поклонников новыми соблазнительными фото.

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Ким позирует на пляже. У нее светлые прямые волосы, на которые нанесен оригинальный узор. При этом теледива позирует в весьма откровенной позе, оголив пышные бедра. На ней надета сетчатая блузка с глубоким декольте, которое открывает все прелести фигуры знаменитости.

Поклонникам пришлись по душе новые снимки Ким, они тут же забросали ее комплиментами: "Крутая публикация", "Великолепно", "Мы любим тебя, Ким!".

Напомним, ранее Ким Кардашьян на своей странице в Instagram показала фото в белье.