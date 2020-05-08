Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
11:30, 08 мая 2020Звезды
858 0
Теледива сфотографировалась ночью на пляже в весьма откровенном наряде.
Ким Кардашьян на пляже / Фото: instagram.com/kimkardashian
Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян взбудоражила поклонников новыми соблазнительными фото.
Читайте также"Люблю тебя": украинская звезда "Викингов" Кэтрин Винник трогательно поздравила знаменитого актера (фото)
Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Ким позирует на пляже. У нее светлые прямые волосы, на которые нанесен оригинальный узор. При этом теледива позирует в весьма откровенной позе, оголив пышные бедра. На ней надета сетчатая блузка с глубоким декольте, которое открывает все прелести фигуры знаменитости.
Поклонникам пришлись по душе новые снимки Ким, они тут же забросали ее комплиментами: "Крутая публикация", "Великолепно", "Мы любим тебя, Ким!".
Ночная фотосессия Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian
Напомним, ранее Ким Кардашьян на своей странице в Instagram показала фото в белье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter