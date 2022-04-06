Певица восприняла эту новость с юмором.

Украинская певица Слава Каминская пожаловалась на то, что кто-то из недображелателей разместил ее анкету на сайте эскорт-услуг, добавив ее фотографию в купальнике.

При этом звезда восприняла эту новость с юмором. Примечательно и то, что при создании анкеты недоброжелатель дал ей имя Злата.

"Ну, ок. Тогда поговорим о наболевшем... ну, честно, обидно. Почему я Злата и где делись мои сиськи на видосах интимного характера? Очень оригинально. Могли бы уже написать, что я транс, например. Уж какая-то аура загадочности присутствовала бы. П.С: я уже ничему не удивляюсь", - написала Каминская.

Поклонники певицы оставили шутливые комментарии к этому посту.

"Я чувствовала, что ты зарабатываешь не песнями", "Вы заслужили больше просмотров, чем 86", "Лакшери", "Скинь им номер карты, пусть работают", - пишут фаны.

Напомним, ранее Каминская ответила на травлю по поводу ее выезда из Украины во время войны.

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