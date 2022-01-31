Певица рассказала, что не может собрать себя в кучу.

Украинская певица Настя Каменских показала фотографию с отдыха и сказала, что не может собраться с мыслями, чтобы начать работать.

В кадре звезда позировала в трусиках и футболке, мило улыбаясь в камеру. Также она распустила свои кудрявые волосы, а лицо предпочла оставить без макияжа.

"Каждый январь для меня - это новые планы, новые мысли, новые цели и новые желания. Только в этом году я какая-то потеряшка. Месяц уже прошёл, а я все никак не соберу себя в кучу. То ли Меркурий с Венерой опять шалят, то ли погода влияет, а то ли стоит расслабиться и дать себе время?", - подписала фото Настя.

Читайте такжеЖена Монатика в бикини очаровала сочными бедрамиПоклонники певицы в комментариях рассказали, что также не могут собраться в кучу. Поэтому они все на одной волне.

"Очень сложно собраться. Очень", "Меркурий с Венерой точно дают о себе знать", "Я тоже потеряшка в этом январе", "Точно, праздники любимые пролетели и ничего не хочется", - делятся своими историями поклонники.

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась постельным фото.

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