Поклонники артистов в восторге.

Украинская певица Настя Каменских показала, как готовился ее новогодний номер с Веркой Сердючкой под одну из ее самых популярных песен "Попа как у Ким".

Бэкстейдж-ролик она опубликовала в своем Instagram.

"Как же я ждала этот бэкстейдж! И хоть Новый год уже прошел, хочется снова перенести вас в эту праздничную атмосферу создания номера. Даже не одного, а двух! Один из которых с треками "Обидно" и "Красное вино", а второй с Веркой Сердючкой и "Попой как у Ким", – подписала видео Каменских.

"Где Верка и ее мама – там всегда весело и празднично!" – добавила Настя.

На видео исполнитель роли Верки, артист Андрей Данилко шуточно признается, что "Сердючка может спеть только с Настей": "То есть, должна быть красавица и чудовище".

"Какие вы кайфовые", "Офигенная команда!", "Вы как всегда на высоте", "Требуем студийку с Веркой", "Класс", "Клюковки", "Обожаю вас, девчонки", – отреагировали подписчики в комментариях.

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