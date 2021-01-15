Каменских делится кадрами с отдыха / фото instagram.com/kamenskux
33-летняя украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором танцует тверк.Читайте такжеДаша Астафьева без трусиков показала "клубничку"
На обнародованной в соцсети записи звезда активно двигает попой. При этом Настя надела очень короткие шорты.
"Настал этот день. Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки нашей попы", - написала Каменских и добавила, что тверк - "полезно для тела и красиво".
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