Исполнительница активно делится кадрами с отдыха с мужем Потапом.

33-летняя украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором танцует тверк.Читайте такжеДаша Астафьева без трусиков показала "клубничку"

На обнародованной в соцсети записи звезда активно двигает попой. При этом Настя надела очень короткие шорты.

"Настал этот день. Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки нашей попы", - написала Каменских и добавила, что тверк - "полезно для тела и красиво".

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Автор: УНИАН