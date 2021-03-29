Звезды живут в поселке Романков.

Украинские селебрити Настя Каменских, Потап, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая живут в поселке Романков, недалеко от Киева.

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Семейство Каменских-Потапенко приобрели там коттедж в 2017 году, стоимость которого составляет около миллиона долларов.

Об этом сообщает Kyiv LIVE.

Внутри дома Потапа и Каменских есть светлые стены и мебель, просторные комнаты, камин, а в прихожей у лестницы – место для спортивных тренировок. К слову, Настя неоднократно показывала видео своих тренировок в этом месте, особенно на карантине.

По соседству с ними живут Горбунов и Осадчая. На территории дома есть горки и качели для их сына Ивана, а также гостевой домик. Площадь участка составляет 13,4 соток. Стоимость дома также оценивается около миллиона долларов.

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Автор: Диана Могилевич