Украинские селебрити Настя Каменских, Потап, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая живут в поселке Романков, недалеко от Киева.
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Семейство Каменских-Потапенко приобрели там коттедж в 2017 году, стоимость которого составляет около миллиона долларов.
Об этом сообщает Kyiv LIVE.
Внутри дома Потапа и Каменских есть светлые стены и мебель, просторные комнаты, камин, а в прихожей у лестницы – место для спортивных тренировок. К слову, Настя неоднократно показывала видео своих тренировок в этом месте, особенно на карантине.
По соседству с ними живут Горбунов и Осадчая. На территории дома есть горки и качели для их сына Ивана, а также гостевой домик. Площадь участка составляет 13,4 соток. Стоимость дома также оценивается около миллиона долларов.
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