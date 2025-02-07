Музыканты отреагировали на критику украинцев.

Победитель "Евровидения-2022" украинская группа Kalush Orchestra, которая недавно отказалась поддержать сбор на дроны для ВСУ, впервые отреагировала на критику в сети.

В своем Instagram музыканты опубликовали новый пост. В нем артисты извинились за коммуникацию своего менеджмента и отметили, что постоянно помогают военным и активно донатят с первых дней войны.

"Мы хорошо понимаем, благодаря кому можем заниматься творчеством, благодаря кому еще стоят украинские города и села и благодаря кому мы до сих пор вообще живы. Вчера мы получили много негатива по вопросу "донатим ли мы?". Спойлер: да, около более 80 млн гривень за три последних года мы аккумулировали для Сил обороны Украины (СОУ), среди которых были и собственные средства. Во-первых, хотим принести свои извинения. Нам действительно жаль, что наши слова и коммуникация принесли столько негатива. Извините!" - написали Kalush Orchestra в своем Instagram.

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Музыканты добавили, что передавали также много различной помощи для фондов и организаций. Поэтому любые упреки относительно того, что они не поддерживают военных не соответствуют действительности. Об этом они написали так:

"Калуш не донатит на дроны? Это абсолютно не соответствует действительности. Вместе с фондом Сергея Притулы мы получили 40 млн+ гривень с продажи панамы и кубка с "Евровидения" и направили их на закупку БпЛА PD-2. Собрали 5 млн гривень на реабилитацию защитников Мариуполя. После подрыва Каховской дамбы мы собрали средства на установку очистных сооружений для Херсонской больницы. Помогли обеспечить ремонт 4000 авто для ТРО и сотни других инициатив".

Группа Kalush Orchestra подчеркнул, что будет продолжать помогать СОУ и гражданскому населению и делать все необходимое со своей стороны.

"Да, мы поддерживаем закупку аптечек, турникетов, кровоостанавливающих, раций, старлинков, оптики, БпЛА, ПНБ, генераторов, зарядных станций, авто, РЭБов, другого снаряжения. Да, мы поддерживаем детей, пострадавших от войны, реабилитацию раненых, протезирование для бойцов, потерявших конечности. Это не только деньги со сборов и аукционов, но, конечно, и наши собственные средства. Конечно, мы стараемся информационно освещать инициативы, с которыми к нам обращаются, если они не противоречат нашим принципам, о чем мы говорим открыто", - добавили исполнители.

К слову, недавно блогерша Алина Солнцева организовала сбор на дрон "Дзига" для украинских защитников. Она решила разыграть гитару коллектива Kalush Orchestra с автографами за донат. Однако музыканты отказались сделать репост ее инициативы и вызвали возмущение среди украинцев.

Напомним, ранее группа Kalush Orchestra возмутила сеть кавером на песню Скрябина.

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