Украинская певица Ирина Билык показала на фото своего подрастающего 5-летнего сына Табриза.
Снимок она опубликовала в своем Instagram.
"Незаметно растёт мой сынок. А скоро и в школу… Вы думаете, будет ещё локдаун?" – поинтересовалась исполнительница в подписи к фото.
На снимке певица с сыном позировали в ярких спортивных костюмах на оранжевом фоне.
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Как известно, Ирина Билык недавно официально развелась с папой мальчика, фотографом Асланом Ахмадовым.
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