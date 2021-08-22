С отцом мальчика певица недавно официально развелась.

Украинская певица Ирина Билык показала на фото своего подрастающего 5-летнего сына Табриза.

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

"Незаметно растёт мой сынок. А скоро и в школу… Вы думаете, будет ещё локдаун?" – поинтересовалась исполнительница в подписи к фото.

На снимке певица с сыном позировали в ярких спортивных костюмах на оранжевом фоне.

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Как известно, Ирина Билык недавно официально развелась с папой мальчика, фотографом Асланом Ахмадовым.

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Автор: Катерина Шварц