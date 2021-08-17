Певице часто говорят комплименты, но он с ними не согласна.

Украинская певица Ирина Билык опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что не считает свою внешность привлекательной.

"Мне очень часто говорят что я красивая, а я никогда так не считала... Что это? Комплексы из детства или последствия неудачных отношений с бывшими?", - написала певица.

Поклонники написали в комментариях, что Ирина выглядит просто замечательно. Тому доказательство не только восторженные комментарии, но и две тысячи лайков под фото. Кроме того, ее коллега по цеху Александр Пономарев отметим, что Ирина - очень красивая женщина.

"Вы очень красивая! И внешне, и внутренне! Ваши песни и доброе сердце - вот самая главная ваша красота! Вы очень женственная", "Ирочка, это как духи, когда они твои - тогда ты их не слышишь, а все остальные восторгаются", "Я считаю, если ты несёшь добро и свет людям, ты уже безумно красив", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич