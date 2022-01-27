В комментариях Пугачеву осыпали комплиментами. Многие пишут, что в свои 72 года она выглядит превосходно.

В последнее время шоумен Максим Галкин прям балует своих подписчиков, показывая свою супругу Аллу Пугачеву в разных образах - то домашнюю, без макияжа, то при полном параде.

В этот раз в Instagram супруг Примадонны запечатлел ее во время зимней прогулки. В кадре знаменитость предстала в пуховике пудрового цвета.

"Аллуся ❤️", - коротко подписал фотографию Галкин.

На фото Пугачева показалась в зимнем "луке" - в пуховике с капюшоном, серой шапке. Но о макияже звезда не забыла, она сделала акцент на глаза с помощью черно-коричневого карандаша и растушевки тенями. Снимок получился интересным, ведь на нем видно лишь пол-лица Аллы Борисовны. В комментариях Примадонну осыпали комплиментами и восхитились ее красотой.

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Ранее Пугачева показалась без фотошопа, как обычно. Ее макияж кажется не совсем аккуратным, видны синяки под глазами и морщинки.

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