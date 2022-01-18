Известная певица Алла Пугачева очень редко публикует фотографии в своем Instagram, а "сторис" и подавно. Но 18 января знаменитость решила показать своим подписчикам свежее селфи.
В кадре, правда, Примадонна показалась без фотошопа, как обычно. Ее макияж кажется не совсем аккуратным, видны синяки под глазами и морщинки. А вместо идеальной укладки - жиденькие растрепанные кудряшки.
Обратим внимание на один интересный момент: Алла Борисовна последовала примеру многих звезд и следящих за трендами девушек - вышла за контур губ, нанеся карандаш и помаду. И еще "женщина, которая поет" переборщила с румянами. И, видать, забыла накрасить брови, их совсем не видно.
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Алла Пугачева: чем известна певица
- Пугачева - советская и российская эстрадная певица, в ее репертуар входит более 500 песен, у нее вышло 19 студийных альбомов.
- В 2010 году Примадонна прекратила гастрольную деятельность, однако до сих пор выпускает новые песни.
- Замужем за Максимом Галкиным. У нее две дочери и сын. Детей-двойняшек Галкину и Пугачевой родила суррогатная мать.