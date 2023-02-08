Эти девушки обрели любовь с богатыми мужчинами.

С самого детства девочки мечтают о принце на белом коне. Вырастая, каждая из нас ждет именно того человека, который окутает нас любовью, теплом и заботой. И так сложилось, что некоторым украинкам все же удалось встретить достойного и богатого мужчину.

Оля и Вадим Поляковы

Певица неоднократно говорила, что когда познакомилась с Вадимом, он был очень богат. По ее словам, она была принцессой в их отношениях, а мужчина выполнял все его капризы. Захотела Полякова квартиру - получила. Однако, как признается знаменитость, такое счастье длилось недолго. По словам Поляковой, она из миллионера сделала просто хорошего человека, потому что в первые годы совместной жизни потратила почти все его деньги.

Александра Николаенко и Фил Раффин

Украинская модель вышла замуж за американского миллиардера, владельца сети казино Фила Раффина. Девушку не остановило то, что супруг старше ее на 46 лет. Они счастливы в браке с 2008 году. Более того, у них двое детей - сын Ричард и дочь Малена.

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Ольга Громова и Саймон Джекмен

Ольга Громова - украинский дизайнер. Роскошной женщине сказочная жизнь. Много лет назад она встретила английского бизнесмена, задействованного в строительном бизнесе, Саймона Джекмена. Вместе с любимым она живет в центре Лондона и, вероятно, ни в чем не нуждается.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом живет как в сказке. Мужчина задаривает любимую роскошными подарками, цветами, а главное вниманием и любовью. Они часто путешествуют, наслаждаются друг другом. В ноябре 2022 года они сыграли невероятную свадьбу. Иванна блестала в нескольких платьях, а церемония состоялась в очень красивом месте.

Камалия и Мохаммад Захур

В 2003 году украинская певица Камалия вышла замуж за пакистанского миллионера Мохаммада Захура. Они жвут в роскошном доме, воспитывают двоих дочерей. У них была даже конюшня, однако лошади пострадали из-за войны в Украине. Как говорила певица, их убили оккупанты. Сейчас Камалия выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины, а Захур, по ее словам, помогает армии.

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