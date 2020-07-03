"Бомба!": постройневшая Настя Каменских восхитила фанатов осиной талией (фото)
Украинская певица Настя Каменских похвасталась перед фанатами тем, как весело и спортивно проводит свое утро.
Как сообщила исполнительница, с самого утра она взяла велосипед и устроила себе прогулку по лесу. Для этого путешествия Настя выбрала короткие белые шорты, и топ зеленого цвета со змеиным принтом.
Читайте также"А можно в нормальной одежде?": экс-"виагра" Седокова засветила грудь в купальнике с чудовищным разрезом (фото)
"На велосипеде по пустынной дороге – обожаю такое утро! Остановиться возле леса, послушать звуки природы и зарядиться энергией на весь день!", - прокомментировала Каменских снимок.
"Счастье – оно всегда внутри нас. От осознания, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди и от чувства гармонии с собой и миром. Поэтому создавайте свое счастье сами – не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь!", - добавила исполнительница.
Фанаты от снимка Насти пришли в восторг. "Бомба!", "Красота!", "Солнечная!", - написали они в комментариях.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram