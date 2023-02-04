Звезды телепрограммы "Аншлаг", которая выходила на экраны более 40 лет, ранее были не только коллегами, но и лучшими друзьями. Им даже приписывали роман. Но сегодня все это в прошлом.

Елена Воробей и Юрий Гальцев - известные российские юмористы. Десятки лет они выступали вместе, развлекая своих поклонников в разных странах. Сейчас их разделила война.

Юрий Гальцев поддержал Владимира Путина, а также убийства мирных украинцев. В своих интервью он с ностальгией вспоминает, как раньше приезжал в Украину на гастроли и собирал полный зал, выступая на русском языке. Сейчас он говорит, что "украинцев нужно спасать", и что "они ничего не понимают", а на вопрос понимает ли он сам что-то, юморист ответить не может.

Елена Воробей остается жить в России, но в одном из своих интервью аккуратно намекнула, что она против войны:

"Сначала я находилась в жутком стрессе. Никто ничего не понимал. Мы все переживаем это впервые. Ощущение реальности, когда хочется перепроснуться".

После этих слов артистку тут же обвинили в предательстве, а также начали распространять слухи, что она сбежала в Израиль. Однако Воробей поспешила оправдаться - она никуда не уезжала, остается в России, где у нее семья.

Сейчас Гальцева и Воробей объединяет лишь то, что в Украине они - персоны нон-грата. Такой запрет они получили из-за незаконного посещения оккупированного полуострова Крым.

Напомним, украинец из сериала "Универ" продался Кремлю.

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