Не все на старте популярности выглядели как модель с обложки.

Глядя на архивные фотографии некоторых сегодняшних звезд порой сложно осознать, как они смогли настолько измениться. А некоторые и вовсе не изменились. Рассказываем, как до популярности выглядели некоторые украинские звезды.

Оля Полякова

Суперблондинка Оля Полякова с юности имеет выразительные черты лица и потрясающую улыбку. С годами это не изменилось. К слову, если сравнить ее старые фото, сделанные до популярности, и проследить трансформацию ее имиджа за время выступлений на сцене, то можно заметить, что она никогда не меняла цвет волос.

Однако эксперименты с прической Оля любит - делает себе разные стрижки и может примерить парик, чтобы вжиться в нужный образ.

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Настя Каменских

Певица Настя Каменских за годы на сцене очень изменилась. Когда она только начинала свой звездный путь, то в глаза бросались ее круглые щеки и объемные бока, однако сейчас, благодаря регулярным тренировкам и диетам, женщине удалось добиться идеальных пропорций.

Стиль Каменских тоже преобразился - сейчас она отдает предпочтение брендовым нарядам, которые умело сочетает между собой. Если раньше ей нравились яркие наряды с вычурными узорами, то сегодня одежда Насти - женственная и элегантная.

Позитив

Экс-солист группы "Время и стекло" с 13 лет сотрудничал с продюсером Потапом, поэтому за эти 20 лет он явно преобразился. В начале творческого пути с Надей Дорофеевой у Позитива были длинные вьющиеся волосы. Сейчас же он отдает предпочтение короткой стрижке. 15 лет назад начинающий артист часто носил пиджаки, на смену которым сегодня пришла кожаная куртка. Также элементом его сегодняшнего образа являются очки с цветными линзами.

Ольга Сумская

Актриса театра и кино очаровывала своей красотой с самого начала своего творческого пути. Звезда всегда гордилась своими длинными роскошными волосами, которые слегка вьются (на публике Сумская чаще всего появляется именно с распущенными волосами). С годами ее черты лица практически не изменились: все тот же прямой нос, устремленный вверх подбородок, уверенный взгляд.

Тина Кароль

Тина Кароль на сцене уже более 15 лет. За это время она была разной: игривой кокеткой, слабой и женственной, сильной и самостоятельной. Как правило, в своем творчестве Тина демонстрирует свое внутреннее состояние, что отражается и на внешности. С репертуаром артистки меняется и ее стиль в одежде.

Следует отметить, что на старте карьеры Тина сама подбирала одежду, однако потом начала пользоваться услугами стилиста. Сейчас она отдает предпочтения платьям, блузкам и комбинезонам, которые подчеркивают ее женственность, тогда как в начале артистка носила яркие сарафаны, короткие платья и прозрачные кофточки.

Юрий Горбунов

Известный телеведущий, шоумен и актер начал свой путь на ТВ в далеком 1998 году. Тогда, как и сейчас, Юрий одевался в рубашки и классические костюмы, что позволило создать правильное впечатление о нем - зрители стали доверять ему и любить его. Конечно, удалось добиться признания публики еще и благодаря неиссякаемой харизме шоумена. За почти 25 лет его образ практически не изменился.

Напомним, как изменились главные герои "Сватов" за 15 лет.

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