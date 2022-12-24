Саша Мудрая поразила своим смелым образом.

В пятницу, 23 декабря, состоялся очередной выпуск шоу "Холостяк". Девушки, как и всегда, удивляли своими образами на церемонии роз. В этот раз фаворитка зрителей и любимица главного героя Алекса Топольского - Саша Мудрая - появилась на церемонии без белья.

Девушка надела стильный брючный костюм, однако под жакет решила не надевать бюстгальтер. Она дополнила образ лаконичными украшениямИ, усыпанными стразами, что добавило ее аутфиту еще большей женственности и сексуальности.

Стоит отметить, что церемония роз прошла для Саши волнительно. Алекс засомневался в искренности девушки и спросил, где она настоящая. Причиной тому стал ее конфликт с Сашей Погореловой.

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Топольский отметил, что с ним Мудрая ведет себя спокойно и нежно, а вот в компании других девушек она становится агрессивной.

Однако Алекс все же вручил ей розу в надежде, что она сможет обуздать свой непростой характер.

"Отношение Алекса ко мне еще раз доказывает, что, когда мужчине действительно нравится женщина, он готов прощать и давать шансы", - написала Мудрая на своей странице в Instagram.

Напомним, как прошел 9 выпуск "Холостяка" и кто покинул шоу.

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