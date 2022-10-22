Украинская артистка давно не была в Украине.

Украинская певица Jerry Heil, которая после полномасштабного вторжения гастролировала по миру с благотворительными турами, а потом отправилась на обучение в США, наконец приехала в Киев. Это ее первый визит в Украину за долгое время.

У себя в Instagram-блоге исполнительница хита "Охрана, отмєна" показала свои счастливые фото с букетом хлопка - символом "бавовны" (хлопков) на временно оккупированных территориях.

Также приезд в Украину совпал важной датой - днем рождения артистки, которое она захотела провести с друзьями.

"Я в Киеве. Преодолела более 7 000 км, но иначе провести свой день рождения не могла. Друзья скинулись на хлопок к моему 27-летию… Очень люблю пожелания на ДР! Основное уже пожелала и задула, конечно", - написала в своем блоге Jerry Heil.

Напомним, недавно Jerry Heil осуществила давнюю мечту ее мамы. Женщина хотела петь, поэтому артистка предложила записать им совместную композицию. Песня-баллада "Не сестри" очень понравилась публике и получила довольно много положительных комментариев.

Jerry Heil и Людмила Шемаева - "Не сестри": видео

Также УНИАН писал, что Jerry Heil рассказала, как американцы относятся к украинцам.

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