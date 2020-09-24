Певица сравнила себя с Аллой Пугачевой.

Украинская певица Jerry Heil рассказала, что у нее нет парня. Поэтому она сравнивает себя с Аллой Пугачевой говоря, что ее молодой человек еще мог не родиться.

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Об этом она рассказала в подкасте «Другое интервью» с Владимиром Анфимовым.

Также она добавила, что еще несколько лет и никаких требований к идеальному парню не останется.

"Мне кажется, еще пару лет и никаких требований не останется. Мне бы просто мужика!", - сказала певица.

Правда, потом добавила, что видит своего избранника темноволосым, с красивыми пальцами, высокого и со спортивным телосложением.

"Я просто думаю, что может я как Алла Пугачева. Что может мой чувак еще не родился просто", - подытожила она.

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Автор: Диана Могилевич