Украинская певица Jerry Heil рассказала, что у нее нет парня. Поэтому она сравнивает себя с Аллой Пугачевой говоря, что ее молодой человек еще мог не родиться.
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Об этом она рассказала в подкасте «Другое интервью» с Владимиром Анфимовым.
Также она добавила, что еще несколько лет и никаких требований к идеальному парню не останется.
"Мне кажется, еще пару лет и никаких требований не останется. Мне бы просто мужика!", - сказала певица.
Правда, потом добавила, что видит своего избранника темноволосым, с красивыми пальцами, высокого и со спортивным телосложением.
"Я просто думаю, что может я как Алла Пугачева. Что может мой чувак еще не родился просто", - подытожила она.
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