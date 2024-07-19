Об этом радостном событии он рассказал в Instagram.

Украинский шоумен, телеведущий Андрей Бедняков впервые за немалый промежуток времени показал свою 8-летнюю дочь Ксению.

По его словам, она приехала сама из США к нему с целью провести совместно летние каникулы. Более того, звездный папаша сравнил себя с бабушкой.

"У меня гости! Я, как та бабушка, к которой приезжают на летние каникулы", - посмеялся Бедняков в заметке под видео.

Видео дня

Кроме совместных фото, он разместил и видео с совместной прогулки по набережной под невероятный закат.

Добавим, что жена Андрея Беднякова - Анастасия Короткая - осталась в США, а все потому, что она сейчас находится в декретном отпуске и ухаживает за младшим сыном Остапом.

Напомним, Андрей Бедняков стал известным благодаря ведению популярного телепроекта "Орел и Решка". Также он долгое время был ведущим вокального проекта "Х-Фактор".

Кроме того, шоумен еще и актер. С начала полномасштабного вторжения он организовал ряд благотворительных театрализованных концертов.

Кстати, недавно Бедняков резко раскритиковал тех, кто до сих пор слушает российскую музыку.

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