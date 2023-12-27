Олег Машуковский со своим избранником / instagram.com/mashukovsky

Блогер-миллионник  Олег Машуковский заинтриговал поклонников новым видео, на котором предстал вместе со своим возлюбленным Даней. Они оба позировали в черных смокингах с белыми рубашками и бабочками.

Казалось бы, вроде ничего такого, что могло бы предвещать какое-то важное событие. Однако, это видео блогер подписал очень лаконично и интригующе: "Горько". Также он добавил обручальное кольцо.

Поклонники сразу же принялись поздравлять пару со свадьбой. В комментариях они пишут:

Видео дня
  • "Просто вау! Поздравляю"
  • "Это слишком красиво"
  • "Очень стильно. Примите мои поздравления"
  • "Я потеряла все слова от того, какие вы красивые"
  • "Ух, будьте счастливы"
Олег Машуковский женился / коллаж из фото

Напомним, Олег Машуковский сделал предложение своему избраннику еще в сентябре этого года. Блогер подарил своему парню обручальное кольцо прямо на вершине Говерлы.

К слову, бойфренда Машуковского зовут Даня, он тоже ведет соцсети и снимает шуточные видео. Кроме этого, избранник блогера занимается ламинированием бровей и ресниц, а также делает профессиональный мейк-ап. 

Олег Машуковский со своим избранником / instagram.com/mashukovsky

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