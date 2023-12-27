Поклонники уже поздравили блогеров с таким событием.

Блогер-миллионник Олег Машуковский заинтриговал поклонников новым видео, на котором предстал вместе со своим возлюбленным Даней. Они оба позировали в черных смокингах с белыми рубашками и бабочками.

Казалось бы, вроде ничего такого, что могло бы предвещать какое-то важное событие. Однако, это видео блогер подписал очень лаконично и интригующе: "Горько". Также он добавил обручальное кольцо.

Поклонники сразу же принялись поздравлять пару со свадьбой. В комментариях они пишут:

Видео дня

"Просто вау! Поздравляю"

"Это слишком красиво"

"Очень стильно. Примите мои поздравления"

"Я потеряла все слова от того, какие вы красивые"

"Ух, будьте счастливы"

Напомним, Олег Машуковский сделал предложение своему избраннику еще в сентябре этого года. Блогер подарил своему парню обручальное кольцо прямо на вершине Говерлы.

К слову, бойфренда Машуковского зовут Даня, он тоже ведет соцсети и снимает шуточные видео. Кроме этого, избранник блогера занимается ламинированием бровей и ресниц, а также делает профессиональный мейк-ап.

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