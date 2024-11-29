Мужчина сейчас служит в Силах беспилотных систем.

Популярный украинский рэпер Александр Ярмак, который с начала войны стал на защиту нашей страны, рассказал о решении мобилизоваться.

По словам 33-летнего мужчины, он хотел пойти на службу еще весной 2021 года. Именно тогда россияне впервые подтянули войска к границе с Украиной и начали поступать тревожные новости.

"Было понятно, что нас ждет большая война. Я потихоньку психологически готовился. Но я тогда еще был таких человечных взглядов. Мне все равно не хотелось убивать. До последнего не хотелось брать оружие в руки", - рассказал Александр в интервью "ТСН".

Он также добавил, что тогда относился к ситуации достаточно инфантильно и не понимал всей серьезности. Поэтому сейчас его взгляды кардинально изменились.

"Мы защищаем себя от темноты, орды, животных, которые по непонятным мотивам и целям приходят тебя убивать. Как в Новогродовке, когда пленного казнили мечом. Это орда тьмы. И кто-то их должен остановить. Кто-то должен на этой планете создать определенную систему справедливости".

Напомним, ранее рэпер-воин Ярмак рассказал о ссорах с женой на фоне его службы.

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