Алан Бадоев признался, что его мучают угрызения совести.

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев рассказал, что задумывается над вопросом, почему он не на фронте. Он признался, что еще не готов взять в руки оружие, но ему трудно смириться с происходящим, из-за чего его мучает совесть.

По словам клипмейкера, он пытается побороть душевные терзания, принося пользу обществу. Он заявил, что "не сможет к себе нормально относиться", если все бросит.

При этом Бадоев рассказал, что часто задает себе "некомфортные вопросы" и прорабатывает их.

Видео дня

"Почему я не на фронте?" – я спрашиваю себя всегда. "Почему я не взял автомат? Ведь многие мои друзья взяли..." Одна из моих частей (сознания – УНИАН) спрашивает: "Страшно?". "Страшно". "А что именно страшно?" "Много чего страшно". А другая часть говорит делать что-то такое, чтобы я себе простил. Делай. Если я не буду этого делать, то я не смогу к себе нормально относиться. В общем, наедине я могу озвучить себе некомфортные вопросы, потому что я с ними работаю", – признался режиссер в YouTube-проекте Алексея Суханова "Говорить Суханов".

Напомним, что в июле 2022 года Бадоев выезжал из Украины. Тогда его поездку связали с благотворительными концертами подопечных.

Позже режиссер, который долгое время сотрудничал с российскими артистами Полиной Гагариной, Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым и другими, назвал молчунов бесхребетными.

Вас также могут заинтересовать новости: