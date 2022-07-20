Подробностями он поделился с поклонниками в личном блоге.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев впервые за пять месяцев после начала полномасштабной войны уехал из Украины. У себя в блоге он рассказал, что еще полгода назад перелеты и поездки были для него рутиной, а сегодня - это уже особое событие.

"Последние месяцы, как и вы, я вспоминаю о небе только после удара ракет. Перед сном тихо молюсь и говорю маме, потому что сейчас она мой главный ангел. Перед взлетом самолета, я закрыл глаза и просто спокойно заснул, казалось на мгновение… Когда проснулся, еще долго держал глаза закрытыми. Я надеялся, что вся эта война – это сон… Что через мгновение я увижу всех своих друзей и мы выйдем из самолета где-нибудь в экзотической стране, чтобы отснять новую яркую историю", - рассказал Бадоев.

"Я знаю, что все это обязательно произойдет, а сейчас надо просыпаться. У меня много работы и мало времени. Готовим с Максом мощные благотворительные мероприятия в нескольких частях света. Скоро обо всем расскажу", - резюмировал режиссер.

Куда именно он отправился - не уточнил. Не исключено, что его поездка связана с благотворительными концертами, которые звезды (в том числе и его подопечный Макс Барских) дают в других странах, чтобы собрать деньги для ВСУ и беженцев.

Напомним, Дмитрий Гордон почтил память покойной Писанки и показал свой клип, где она сыграла главную роль.

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