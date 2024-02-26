Тамерлан говорит, что среди военных есть много женщин, но есть и те, которые будут более полезными в тылу.

Певец и военный Тамерлан высказывался относительно возможной мобилизации женщин. Он считает, что она не должна быть принудительной.

Как рассказал артист в интервью "Обозревателю", он знает женщин, которые добровольно пошли на фронт, однако есть и те, которые будут полезнее в тылу.

"Я видел много воюющих женщин. Они очень компетентны, максимально глубоки в том, чем занимаются. Но как нас все-таки воспитывали? Что женщина – это хранительница семейного очага, что женщина точно не для войны. Я уверен, что однозначно нельзя делать мобилизацию принудительной", - сказал Тамерлан.

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При этом он отмечает, что есть много женщин, которые живут военным делом и у них получается делать все так, как делают мужчины.

"Я считаю, что женщинам есть чем заниматься в тылу и они здесь будут более полезны. Но в то же время уверен в том, что многие женщины пойдут на войну по своим соображениям. И я знаю также много семейных пар, воюющих в одном подразделении. Есть такая история. Поэтому это уже выбор каждого человека, несмотря на то, к какому полу ты принадлежишь", - добавил артист.

Кроме того, Тамерлан рассказал, что на фронте служат и семейные пары. Особенно в начале войны было много тех, кто начинал отношения и даже женился.

Напомним, ранее известный украинский певец высказался о мобилизации блогеров.

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