Он с первых дней войны стал на защиту Украины.

Украинский певец и участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан, который с начала войны пошел добровольцем служить на фронт, показался в Курской области.

Фотографией с той местности, которую держат под контролем ВСУ, артист поделился в переписке с ведущим Славой Деминым. Именно он и опубликовал в сети скрин их диалога и фото военного возле дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа.

"Я так и знал, что ты уклонист и уехал за границу", - написал в шутку Демин.

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А Тамерлан ответил со смайликами ему так:

"Я по "Шляху" как волонтер".

К слову, после того, как Тамерлан сменил микрофон на оружие, он редко появляется в сети и скрывает подробности своей службы. Мужчина лишь ранее отмечал, что никогда не жалел о своем выборе - стать на защиту родной страны. Сейчас он задумывается над тем, чтобы больше не возвращаться на сцену, а продолжить свою военную карьеру дальше и приближать победу.

Напомним, ранее солист дуэта TamerlanAlena с ужасом вспомнил, как его едва не убил снайпер в первые дни полномасштабной войны.

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