Они были в браке 20 лет.

Супруга украинского певца Олега Собчука, фронтмена группы "Скай", сообщила, что они разводятся спустя 20 лет брака. По словам Марии, у них были токсичные отношения. Она долго терпела, но сейчас решила покончить с этими отношениями.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала переписку с супругом, в которой он называет ее "неблагодарным созданием" и грозиться отобрать у нее квартиру.

"Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и обзывания меня пустышкой. Будешь продолжать – останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но по твоему отношению – уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание…" - писал Олег супруге.

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Мария добавила, что это реакция Собчука на то, что она впервые за долгое время начала говорить правду об их отношениях.

"Сейчас я счастлива и горжусь собой! Никому больше не позволю так себя вести", - подытожила Мария.

Отношения Олега Собчука и женой

Пара поженилась 20 лет назад. В браке у них родилось двое детей - дочь Татьяна и сын Арсен. Известно, что у пары давно проблемы в отношениях. Об этом рассказывал и сам Собчук, однако дело до развода не доходило.

Сейчас же пара, судя по всему, настроена решительно. После того, как Мария начала рассказывать об их отношениях публично, Олег сказал: "Надо быстрее разводиться".

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