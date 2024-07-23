Известный украинский певец попал в ДТП: 'Нога вся в крови'

Фагот рассказал, как пережил аварию.

Известный украинский певец Фагот рассказал, как несколько лет назад попал в ДТП из-за плохой погоды. По его словам, он ехал на свадьбу к другу, когда случился инцидент.

"Несколько лет назад ехал на свадьбу к товарищу в Харьков на мотоцикле, попал в нереальный ливень в Полтаве. Ты выезжаешь из Киева - +30, все равно надел всю амуницию, въезжаешь в Полтаву и все, начинается… Облако висит черное, дождь, аж больно", - начал рассказ Фагот в программе "Тур звездами".

По его словам, дождь пробивал визер, поэтому он не успел увидеть светофор. Фагот поздно выгнулся, из-за чего въехал в бамбер чужой машины.

"Я просто сел на мотоцикл, вся нога была в крови, шрам остался. Друг потом расстался с той т*лочкой, это была ошибка. Сама погода мне говорила "не едь", но все же друг. Я пока доехал из Полтавы в Харьков, я весь высох, это была фейковая свадьба", - добавил артист.

Напомним, ранее Фагот рассказал о "прилете" возле его дома. По словам исполнителя, киевляне, находившиеся рядом, были шокированы. Они не сдерживали эмоции.

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