Он также рассказал о своих расходах.

Фронтмен украинской рок-группы O.TORVALD и военнослужащий Женя Галич признался, сколько денег зарабатывает сейчас.

Артист отметил, что для него деньги - это стабильность. Поэтому он имеет несколько источников дохода, чтобы обеспечивать свою семью, которая сейчас находится в Польше.

"У меня есть финансовая ответственность, которую я на себя взял исключительно по обеспечению семьи. Я отправляю деньги, проживание за границей - это недешевая история. Мой годовой заработок - до двух миллионов гривень", - рассказал музыкант в интервью проекту Муз_Тренд.

Галич добавил, что ему также удается оставлять средства для комфортной жизни одному в Киеве. Свои расходы он посчитал так:

"Я сейчас снимаю квартиру, чтобы не ездить каждый день в загородный дом. Это 25 тысяч гривень. Я именно поэтому снимаю квартиру в центре Киева, чтобы не ездить на машине. Для меня машина является триггером, я много ездил во время войны. Мне трудно садиться за руль. Мне не нравится. Тысячу гривень в день трачу на еду. При этом весь коллектив обеспечен, зарплаты выплачены. 50% от гонорара отдаем на мое подразделение. Шоу-бизнес мне почти не приносит денег. Есть зарплата военного. Есть кафе - это где-то 50 тысяч. Есть роялти неплохие. Это где-то 200 тысяч в квартал".

Напомним, ранее известный певец-воин Женя Галич со слезами на глазах ответил, почему не говорит с женой о войне.

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