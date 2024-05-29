Известный украинский актер высказался о мобилизации: 'Не было мысли убежать'

Кукуюк говорит, что был в военкомате, но его не взяли на службу.

Украинский актер Михаил Кукуюк, сыгравший главную роль в фильме "Свингеры", высказался о мобилизации. Он сказал, что готов был пополнить ряды ВСУ, однако ему отказали в военкомате.

По его словам, у него проблемы со зрением, из-за чего он не пригоден для службы на фронте.

"Я близорукий. У меня зрение -10. Я постоянно здесь, я постоянно у ребят. В любую минуту мы готовы. Мы сейчас ездим, помогаем фронту, собираем на дроны, играем концерты", - рассказал актер в программе "Ранок у великому місті".

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При этом Кукуют отмечает, что если во второй раз получит повестку и будет пригоден для службы, то незамедлительно отправиться на фронт защищать Украину от российской агрессии.

"Ни у кого не было мысли как-то там что-нибудь спрятаться или убежать", - уточнил актер.

Чем известен Михаил Кукуюк

Михаил Кукуюк - известный украинский актер, сыгравший в таких сериалах как "Слуга народа", "Сердце следователя", "Сиделка", "Сердце матери", "Папик" и фильмах "Спросите у осени", "Свингеры", "Подкидыш" и других.

С 2003 года работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

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