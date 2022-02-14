Этот конфуз произошел с ним еще в студенческие годы.

Украинский актер Назар Заднепровский в интервью Кате Осадчей рассказал, как в студенческие годы изрядно повеселился со своими друзьями, а потом "напрудил" в метро.

"Выпившие были. Казацкий напиток. И станция метро, и на станции метро… ну… пописали. Мороз, зима. И тут дышит мне в отверстие паха, смотрю, овчарка, а над ней милиционер. Мой друг говорит: "Бежим". Я говорю: "Куда бежим?". И нас в отделение в метро. И нас мурыжили, штраф", - рассказал актер в программе "Светская жизнь".

Также он добавил, что это был не единственный раз, когда ему пришлось находиться в отделении полиции. Недавно он обратился к правоохранителям с жалобой на прораба, который взял у него деньги за ремонт, а потом скрылся.

Кто такой Назад Заднепровский

Назар Заднепровский - украинский актер, в 2017 году получивший звание Народного артиста Украины.

Узнаваемым стал после роли в фильме "Скажене весілля", где сыграл главную роль Василия Середюка. Премьера первой части состоялась 4 октября 2018 года.

Напомним, ранее Назар Заднепровский рассказал, как едва не погиб на съемках фильма.

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