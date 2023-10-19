Позже он извинился перед зрителями.

Украинский певец, лидер группы "Коррупция" Миша Крупин на днях дал концерт в Одессе, во время которого произошел неприятный инцидент.

Он вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения и много матерился. Об этом он сам сообщил зрителям, пришедшим на его выступление. В итоге он не смог нормально выступить, потому что едва держался на ногах.

"У меня просто один вопрос: вы что здесь все, ох**ли что ли? Вы готовы к тусе? Друзья, не обращайте внимания, потому что я приехал сегодня в Одессу, меня так набухали оху**но просто", – сказал Крупин со сцены.

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После этого он вышел на связь с поклонниками и извинился. Он сказал, что профессиональному музыканту нельзя выходить на сцену в таком состоянии. Крупин добавил, что ему очень стыдно. Поэтому он решил на время остановить концертную деятельность.

"Я просто хотел извиниться у одесситов, слушателей, которые пришли в ресторан, и у ресторана, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Но я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень стыдно. Скорее всего, я на время свою карьеру музыкальную буду прекращать. Еще раз извините, пожалуйста. Вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии", – сказал артист на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Миша Крупин ошеломил песней о роковой женщине.

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