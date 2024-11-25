Галич поделился впечатлениями от такого опыта.

Известный украинский рок-музыкант, лидер группы O.Torvald Женя Галич, никогда не стеснялся откровенности в общении с публикой. И на этот раз он снова удивил поклонников пикантными подробностями из личной жизни.

В интервью радиостанции "Люкс ФМ" певец признался, что имеет опыт нестандартных сексуальных практик. В частности, Галич рассказал о сексе втроем. Хотя музыкант не стал вдаваться в детали и не раскрыл обстоятельств, при которых это произошло, он отметил, что эксперимент ему понравился.

"Конечно, был. Ну как может не нравиться секс?", - лаконично, но с характерным юмором прокомментировал фронтмен O.Torvald.

Не менее интересной оказалась история о необычном свидании с двумя девушками. Как рассказал Галич, он встретился с ними после какого-то конкурса, где они выиграли возможность провести время с певцом. Однако, по словам музыканта, свидание получилось неудобным, поскольку девушки перебрали с алкоголем, тогда как сам он был трезв.

"Они мне постоянно что-то рассказывали, что трезвому трудно воспринимать. Было очень неудобно", - поделился впечатлениями Женя.

Он добавил, что в итоге просто отвез девушек домой.

Эти откровенные признания в очередной раз подтверждают репутацию Жени Галича как искреннего и непосредственного артиста, который не боится говорить о своей жизни открыто. Напомним, что недавно певец также рассказал о своих доходах во время войны, которые, по его словам, являются достаточно высокими.

Напомним, Женя Галич, который сейчас служит в рядах ВСУ, открыл причину, почему до сих пор не обсуждал с женой свои военные переживания.

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