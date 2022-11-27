Узнайте, кому из звезд не повезло в первом браке.

Не всем удается с первого раза построить идеальные отношения на всю жизнь. В Украине есть немало известных мужчин, которые были женаты не единожды. Кто из знаменитостей разводился и снова находил новых жен - рассказывает УНИАН.

Евгений Синельников

Ведущий в этом году женился во второй раз. Первой женой Синельникова была Елена Голуб, которая является продюсером и соавтором проекта "Орел и решка". Артист и его первая избранница поженилась еще в молодости, будучи студентами. Вместе они начали снимать праздники и рекламу, а затем решили создавать шоу о путешествиях. В их браке родился сын Алексей. Синельников и Голуб прожили в браке около 20 лет, об их разводе стало известно в 2021 году.

Второй женой ведущего стала продюсер из BADOEVTEAM Наталья Клипа. Они поженились в августе 2022 года. Церемонию они провели в Буче.

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Владимир Остапчук

Первой женой шоумена Владимира Остапчука была Елена Войченко. Они прожили в браке с 2007 по 2020 годы. У них есть общие дети - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Второй супругой Остапчука стала нотариус Кристина Горняк. Они познакомились в августе 2019 года на свадьбе, где шоумен работал ведущим. Осенью 2020 года они сыграли свадьбу. Однако спустя два года, в октябре 2022, СМИ сообщили, что Остапчук и Горняк развелись.

Александр Кривошапко

Певец и волонтер женат уже дважды. Первой женой артиста была танцовщица Татьяна Денисова - экс-судья "Танцуют все", которая поддержала РФ и сбежала из Украины после полномасштабного вторжения. Кривошапко и Денисова поженились в 2011 году, однако их брак распался уже через год.

В 2022 году певец женился во второй раз. Его избранницей стала косметолог по имени Мария, которая вместе с Кривошапко занимается благотворительностью.

Павел Зибров

Певец Павел Зибров женился дважды. Его первой супругой была женщина по имени Татьяна, с ней он познакомился в молодости. В браке у них появился сын Сергей, однако их отношения разрушились из-за измены. Избранница Зиброва закрутила интрижку со своим студентом.

Второй женой артиста стала Мария, с ней он живет в счастливом браке и по сей день. У них есть общая дочь Диана.

Алексей Арестович

Советник Офиса президента Украины является довольно скрытной персоной и не афиширует свою личную жизнь. Однако он не отрицает, что у него было много жен.

В одном из интервью Арестович рассказал, что у него есть две бывшие жены, каждая из которых подарила ему ребенка. Сейчас он в браке с женщиной по имени Анастасия, они познакомились в 2014 году.

Напомним, после слухов о разводе с Остапчуком его жена заговорила о расставании и отметила, что "сначала будет очень больно".

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