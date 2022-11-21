Кристина Горняк пообщалась со своей подписчицей в Instagram.

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука ответила на вопрос своей подписчици, что делать, если мужчина хочет уйти из семьи и оставить ее одну с будущим ребенком.

Девушка пожаловалась, что сейчас находится в положении, а ее супруг хочет развестись с ней. Она спросила совет у Горняк, как в такой ситуации не сойти с ума.

Кристина примерила роль этой женщины на себя и ответила, что лучше отпустить человека, который решил жить без нее и их ребенка:

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"Блин. Прежде всего я хочу вас мысленно обнять и попросить сохранить себя и свое продолжение. Знаете, я точно уверена, что все испытания, которые нам даются - это наши уроки, но мы точно сможем все пройти. Подумайте, поработайте вместе, но если бы я примерила на себя, то не знаю, мне, наверное, было бы лучше отпустить этого человека, который выразил желание жить без меня и без нашего маленького ангелочка. Сначала будет очень больно - это факт... Но... Я тут не советник, только выражаю свои мысли. Берегите себя!"

Стоит отметить, что и сама Кристина сейчас переживает не лучшие времена. Вокруг их с Остапчуком пары давно ходят слухи. Поклонники заподозрили, что пара в разводе. Масла в огонь подлил и их друг Слава Демин, который рассказал, что они не живут вместе.

Недавно и вовсе в СМИ начала распространяться информация о том, что Остапчук и Горняк уже официально развелись. Однако сами они пока никак не комментируют свои отношения.

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