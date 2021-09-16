Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Отмечается, что у Звягинцева выявили 92%-е поражение легких, его подключили к аппарату ЭКМО.
На тот момент состояние режиссера оценивалось как крайне тяжелое, и сейчас оно резко ухудшилось.
Читайте также71-летний Михаил Боярский попал в больницу после прививки от коронавирусаИзвестно, что Звягинцев заразился коронавирусом в начале июля. Вскоре у него было поражено 90 % легких.
В середине августа его вывезли на лечение в Германию.
Там режиссеру повторно провели все анализы, которые показали отрицательный результат. Однако, состояние его только ухудшилось.
Андрей Звягинцев: что известно о режиссере
Андрей Звягинцев – российский кинорежиссёр и сценарист.
Режиссер получил главный приз Венецианского, а также стал лауреатом Каннского кинофестивалей.
Кроме того, Звягинцев – двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за фильмы "Левиафан" и "Нелюбовь".
Вас также могут заинтересовать новости