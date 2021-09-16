У Андрея Звягинцева выявили 92%-е поражение легких.

Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Отмечается, что у Звягинцева выявили 92%-е поражение легких, его подключили к аппарату ЭКМО.

На тот момент состояние режиссера оценивалось как крайне тяжелое, и сейчас оно резко ухудшилось.

Читайте также71-летний Михаил Боярский попал в больницу после прививки от коронавирусаИзвестно, что Звягинцев заразился коронавирусом в начале июля. Вскоре у него было поражено 90 % легких.

В середине августа его вывезли на лечение в Германию.

Там режиссеру повторно провели все анализы, которые показали отрицательный результат. Однако, состояние его только ухудшилось.

Андрей Звягинцев: что известно о режиссере

Андрей Звягинцев – российский кинорежиссёр и сценарист.

Режиссер получил главный приз Венецианского, а также стал лауреатом Каннского кинофестивалей.

Кроме того, Звягинцев – двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за фильмы "Левиафан" и "Нелюбовь".

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Автор: Катерина Шварц