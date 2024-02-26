Мужчина пока не комментирует этот инцидент.

Российского актера Кирилла Канахина, который играл в сериале "Глухарь", в фильме "Никто не знает о сексе-2" и других киноработах, приговорили к пожизненному заключению по делу о "госизмене". Об этом пишут росСМИ.

Дело в том, что 41-летний мужчина с первых дней полномасштабного вторжения России пошел воевать в составе "Российского добровольческого корпуса", который поддерживает Украину. Такие действия не понравились Кремлю, а особое возмущение произошло после того, как узнали, что Канахин был участником штурма Брянской области. Поэтому было принято решение заочно приговорить мужчину к пожизненному заключению. В тексте приговора пишется так:

"Канахин напал на село Любечаны в Брянской области в составе РДК 2 марта 2023 года. Он вместе с другими диверсантами попал в российский населенный пункт и убил двух местных жителей".

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Однако подтверждений этих фактов суд не предоставил.

Сам актер пока не комментировал эту ситуацию.

Что известно о Кирилле Канахине

Кирилл Канахин родился в Москве. В 2003 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Работал в театре и активно снимался в фильмах и сериалах: "Глухарь", "9 месяцев", "Никто не знает о сексе-2", "Простые истины". После 24 февраля 2022 года выехал из России и пошел защищать Украину.

Напомним, ранее известный режиссер Андрей Кавун выехал из РФ и пошел воевать за Украину.

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