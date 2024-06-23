У мужчины ранее были проблемы с законом.

Известного американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали. Причиной задержания правоохранителями стала ссора ночью, которую начал 33-летний артист в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет издание TMZ.

Отмечается, что полицию вызвали люди, на которых кричал Трэвис. Рэпер также проявлял агрессию и на представителей правоохранительных органов и игнорировал любые замечания.

"Он стал неуправляемым, мешал местным жителям и кричал на людей", - говорится в отчете полиции.

Скотт не скрывал, что выпил алкоголь и позволил себе расслабиться, "ведь находится в Майами". Однако юрист рэпера уже прокомментировал инцидент и отметил, что мужчину задержали "из-за недоразумения".

"Не было никакой стычки. Мы благодарим власти за сотрудничество с нами и надеемся на быстрое и дружеское урегулирование дела", - отметил юрист.

Что известно о Трэвисе Скотте

Трэвис Скотт считается одним из самых популярных рэперов мира. У него есть немалое количество престижных наград, в частности, 10 раз он становился номинантом на премию "Грэмми" и MTV Video Music Award, где получил награду в категории "Лучшее хип-хоп видео". Самые известные его хиты: "Sicko mode", " Type Shit", "Wonderful" и многие другие.

Однако он также известен своими скандалами и проблемами с законом. Так в 2021 году во время концерта рэпера на фестивале Astroworld люди начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику, а некоторые посетители теряли сознание. В результате в давке погибли 10 человек, более 300 получили травмы.

Напомним, ранее стало известно, что певец Джастин Тимберлейк арестован.

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