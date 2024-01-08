Она до сих пор держит его личность в секрете.

Украинская певица Kola, известная благодаря хитам "Люди", "Дочекаюсь", "Біля серця" и других, отправилась на мини-отдых со своим супругом, которого тщательно скрывала от общественности.

Только недавно в интервью Маше Ефросининой девушка призналась, что встретила мужчину своей мечты и даже вышла за него замуж во время войны в Украине.

Анастасия Прудиус (настоящее имя певицы, - УНИАН) сразу не сказала, кто именно стал ее избранником, как его зовут и чем он занимается. Ровно так же она не показывала совместные фото с мужем.

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Однако сейчас она все же решилась слегка приоткрыть завесу и показать фото с возлюбленным-иностранцем. Вот только рассмотреть можно лишь его спину.

В кадре Анастасия позировала в купальнике возле зеркальной двери, а ее супруг стоял к ней спиной.

"Два дня – это беспощадно мало для такого места, но я очень благодарю за них. Аутентичное, чистое, полное вдохновения место, где душа поет. Но знаете, так не громко, а очень спокойно", - поделилась эмоциями певица.

Напомним, ранее известная певица впервые призналась, как Меладзе отказался ее продюсировать.

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