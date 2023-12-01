По словам звезды, сейчас она соглашается с аргументами известного композитора.

Украинская хитмейкерка Анастасия Прудиус (KOLA) рассказала, как композитор Константин Меладзе отказался ее продюсировать в начале ее карьеры.

Во время интервью Маше Ефросининой исполнительница вспомнила, что несколько лет назад попала на телевизионное талант-шоу "Украина слезам не верит", продюсером которого был Меладзе. Будущей звезде удалось пройти в топ-30 лучших.

Однако в какой-то момент Меладзе отказал ей в сотрудничестве, обосновал свое решение. Продюсер отметил, что KOLA еще слишком юна и не подготовлена к жестким реалиям шоу-бизнеса.

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"Я была в "Украина слезам не верит" в тридцатке. Я жила в том доме. И он меня не взял. Сказал: "Очень юная. Она очень чистая. Я не могу. Она еще очень не подготовленная девочка", - поделилась хитмейкерка в интервью Маше Ефросининой.

Похоже, сейчас KOLA соглашается с аргументами Меладзе. Она призналась, что в то время действительно не была готова идти к победе "по головам" конкурсантов. Анастасия призналась, что на тот момент ей очень недоставало дерзости для талант-шоу.

Напомним, что ранее KOLA шокировала подробностями своей личной жизни. Оказалось, что она тайно вышла замуж за мужчину, который старше ее на 13 лет.

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