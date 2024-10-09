Известная украинская певица призналась, что ее муж лечится в психиатрической клинике

Он проходит реабилитацию после войны.

Украинская певица Анна Опанасюк, участница дуэта ANNA MARIA, рассказала о том, где сейчас находится ее супруг, военный Игорь Сагайдак.

Сейчас, по словам Опанасюк, он проходит лечение в психиатрической больнице, но планирует вернуться к боевым действиям после реабилитации.

По ее словам, психическое состояние ее супруга серьезно пострадало из-за трагических событий, свидетелем которых он стал на передовой. После гибели нескольких сослуживцев Игорь осознал, что нуждается в психологической поддержке.

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Кроме того, исполнительница сообщила, что состояние ее мужа крайне тяжелое. В частности, из-за полученной на фронте травмы ему пришлось перенести операцию на бицепсе.

"Он был в Бахмуте, Часовом Яре. Сейчас проходит реабилитацию в Киеве. У него была сложная операция на перешив бицепса, а теперь он лечится в психиатрической больнице. Потому что последствия от потери нескольких побратимов очень сильно повлияли на его психику и на его товарищей, которые остались в живых. Он понимает, что нуждается в поддержке и лечении. Игорь хочет вернуться на фронт после реабилитации", – рассказала Анна в интервью "ЖВЛ представляє".

Напомним, певица СолоХа впервые рассказала о своем мужчине, от которого родила ребенка.

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