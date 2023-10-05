Ружена Рублева восхваляет путинский режим.

Народная артистка Украины Ружена Рублева во время оккупации Херсона перешла на сторону зла. Она прославляла Россию и даже ездила на территории страны-агрессора.

В связи с этим Служба безопасности Украины уже провела расследование. В итоге прокуратура направила акт в Ровненский городской суд.

Ей инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества или без таковой.

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Как Ружена Рублева перешла на сторону России

Рублева занимается пропагандистской деятельностью и активно участвует в "культурных" мероприятиях, которые организует враг.

Выступала артистка-коллаборантка и во время концерта, организованного государством-агрессором и посвященного "вхождению в состав российской федерации новых территорий", а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в сопровождении хора войск национальной гвардии Российской Федерации.

Кроме того, она всегда восхваляла Россию и диктатора Владимира Путина.

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