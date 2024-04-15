Девушка боялась уйти от обидчика.

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая известна по сериалу "Школа", фильму "Вкус свободы" и другим киноработам, впервые рассказала об абьюзивных отношениях.

Оказалось, что в 18 лет она встречалась с парнем, который ее унижал, манипулировал и делал больно. Однако девушка терпела и не уходила от него.

"У меня не было физического насилия, но оно было моральное. Но если и дальше отношения бы продолжились, то было бы физическое. Парень как-то сказал: "Если ты сейчас не успокоишься, то я тебя убью". Мне стало так страшно за свою жизнь. Я понимаю, что человек в порыве агрессии может что угодно сделать. Я плакала, я даже боялась громко плакать, чтобы он не услышал. Потом успокоилась, пришла легла в кровать и будто ничего не было", - рассказала Ирина в программе "В ліжку".

Она также добавила, что иногда экс-избранник заставлял ее делать в постели то, чего девушка не хотела. Однако несмотря на болезненный опыт, ее следующие отношения тоже были абьюзивными.

"Были плохие отношения и думаю, что все, следующие будут лучше. Но нет. Я снова хотела заслужить любовь, нам отдых я постоянно придумывала за свой счет, но нареканий было больше. Я защищала его перед родителями, все видели, что он ко мне очень плохо относится. А я его защищала. Я искала ему работу, я ему находила проекты, я все для него делала", - подчеркнула актриса.

А потом узнала, что парень ей изменяет с бывшей. Тот период Ирина вспоминает так:

"Это были эмоциональные качели. Был такой любовный треугольник, как потом оказалось. Помню ночь, когда он не выходил на связь один день. Я не сплю, телефон просто каждые 5 секунд набираю, а он просто не захотел со мной общаться, он поехал к бывшей".

Имен своих бывших избранников она называть не хочет, ведь им уже простила. А главное - это поняла, что достойна лучшего отношения и советует всем девушкам не обесценивать себя.

Напомним, ранее Ирина Кудашова закрутила роман со старшим на 10 лет мужчиной.

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