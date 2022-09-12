Любава Грешнова не сдержала эмоций, узнав об освобождении родного города.

Украинская актриса Любава Грешнова не сдержала эмоций после новости об освобождении своего родного города от российских оккупантов.

Известно, что Любава родилась в Харьковской области, но сам город она не назвала. Звезда неоднократно говорила о том, что ее родные с первого дня войны находились в оккупации, и какое счастье, что воинам ВСУ удалось освободить ее родной город. Теперь она может вздохнуть с облегчением.

"Сегодня, 11 сентября 2022 года, официально был освобожден населенный пункт, в котором находится мой дом, мои близкие, родственники и соседи. С первого дня войны этот город был в оккупации. И мы ждали. Пока я просто плачу все время от безумной гордости и счастья", – написала Грешнова в Instagram.

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Она добавила, что сейчас хочет обнять каждого человека, кто знает, что такое оккупация и кто так же, как и она, переживал за своих близких.

"Как будто сон. Глотаю сопли, но это сопли счастья. Я хочу обнять каждого, кто знает, что такое, когда родные в оккупации. Это страшное испытание, но только украинцы умеют так достойно его проходить. И так безумно, искренне верить в ВСУ", – отметила актриса.

Стоит отметить, что до войны Любава Грешнова жила и работала в России. Но после 24 февраля она четко озвучила свою позицию по войне. Она поддержала Украину и осудила преступный режим Кремля. Актриса вернулась на Родину.

Напомним, ранее Юрий Горбунов выдал племянницу замуж за воина ВСУ.

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