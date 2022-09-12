Украинская актриса Любава Грешнова не сдержала эмоций после новости об освобождении своего родного города от российских оккупантов.
Известно, что Любава родилась в Харьковской области, но сам город она не назвала. Звезда неоднократно говорила о том, что ее родные с первого дня войны находились в оккупации, и какое счастье, что воинам ВСУ удалось освободить ее родной город. Теперь она может вздохнуть с облегчением.
"Сегодня, 11 сентября 2022 года, официально был освобожден населенный пункт, в котором находится мой дом, мои близкие, родственники и соседи. С первого дня войны этот город был в оккупации. И мы ждали. Пока я просто плачу все время от безумной гордости и счастья", – написала Грешнова в Instagram.
Она добавила, что сейчас хочет обнять каждого человека, кто знает, что такое оккупация и кто так же, как и она, переживал за своих близких.
"Как будто сон. Глотаю сопли, но это сопли счастья. Я хочу обнять каждого, кто знает, что такое, когда родные в оккупации. Это страшное испытание, но только украинцы умеют так достойно его проходить. И так безумно, искренне верить в ВСУ", – отметила актриса.
Стоит отметить, что до войны Любава Грешнова жила и работала в России. Но после 24 февраля она четко озвучила свою позицию по войне. Она поддержала Украину и осудила преступный режим Кремля. Актриса вернулась на Родину.
Напомним, ранее Юрий Горбунов выдал племянницу замуж за воина ВСУ.